27-04-2021, Redactie 112Groningen.nl & Raymond Meter & Thijs Huisman 112Groningen

Koningsdag is dit jaar een bijzondere dag

Groningen - Volgens Koen Schuiling is er alle reden voor om Koningsdag te vieren. Maar de burgemeester drukt de inwoners van Groningen dinsdagochtend nogmaals op het hart de coronamaatregelen te volgen.

“Vier natuurlijk met heel veel plezier Koningsdag, alle reden voor, maar houdt de maatregelen in stand”, vertelt Schuiling in een Twitter-video. “Wat is het nou voor cadeautje, als je iemand anders gaat besmetten, juist op Koningsdag?”

Kingsland

Net als bij de meeste andere activiteiten, heeft het coronavirus roet in het eten gegooid voor het Kingsland Festival. De organisatie laat de verjaardag van de koning in Groningen niet ongemerkt voorbij gaan, zo was dinsdagochtend in grote letters te zien boven de Stad. Meldt Oogtv.nl

Een vliegtuig met ‘We missen jullie. X Kingsland’ op een sleepdoek, vloog dinsdagochtend boven de Stad.

Volgend jaar april moet de eerste ‘normale’ variant van het festival in dit decennium gehouden gaan worden in het Stadspark. Tickets voor de editie van 2021 zijn ook volgend jaar geldig.