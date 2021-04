27-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Woningbrand in Baflo

Baflo - In een woning van een 2-onder-1-kapwoning aan de Wilhelminalaan in Baflo heeft maandagnacht brand gewoed op de bovenverdieping. De oorzaak is niet bekend.

De brand kwam kort na half twee binnen bij de meldkamer in Drachten. De brandweerkorpsen van Baflo en Winsum rukten samen met een hoogwerker uit Groningen uit om de brand te blussen. Niemand raakte gewond.