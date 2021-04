26-04-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Ravage in Vriescheloo: `Er is niets over van de woonboerderij `(Video)

Vriescheloo - Maandagmorgen was er een grote brand in een woonboerderij te Vriescheloo. De woning mag als verloren worden beschouwd. De brandweer liet na het blussen een kraan ter plaatse komen om de muren om te trekken.

De bewoners konden gelukkig het pand veilig verlaten en zijn niet gewond geraakt. Er bleef weinig over van de mooie woonboerderij. Een omstander ter plaatse zei `Wat een verschrikkelijk drama voor de bewoners `. Afgelopen jaren zijn aan dezelfde weg meerder boerderij branden geweest. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.



