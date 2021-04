26-04-2021, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Vrouw raakt onwel en botst tegen boom

Ter Apel - Op de Viaductstraat/Hoofdstraat in Ter Apel is maandagmiddag om 17:20 uur een eenzijdig ongeval ontstaan, waarbij een automobiliste tegen een boom botste nadat ze onwel werd. Dat bevestigd de Kmar.

Een motorambulance kwam ter plaatse om de gewonde vrouw te behandelen. De exacte toedracht is nog niet bekend. Het is nog niet bekend of ze werd vervoerd naar een ziekenhuis.