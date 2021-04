26-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Verdachten schoolpleinmoord Lewenborg waren uit op dure jas

Groningen - De drie verdachten (17, 18 en 18) die terechtstaan voor de dood van de 19-jarige Stadjer Chris Kalsbeek, waren uit op zijn jas, zo werd op de eerste zittingsdag duidelijk. Dat meldt Rtvnoord maandagmiddag.

Dat blijkt uit een telefoongesprek dat de 17-jarige Iwan G. voerde met een familielid van hem. Hij was uit op de jas van het slachtoffer, die minstens vierhonderd euro had gekost.

Doodgestoken op schoolplein

Chris Kalsbeek (19) werd in de nacht van 3 op 4 september doodgestoken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg. Hij had die avond afgesproken met de Michella (18), een meisje op wie hij een oogje had. Michella had twee weken eerder als maaltijdbezorger bij Chris aan de deur gestaan. De twee kenden elkaar.

Chris greep die gelegenheid aan om haar een berichtje te sturen en af te spreken. Michella ging akkoord. Wat Chris niet wist, was dat Michella verkering had met Sven (18).

