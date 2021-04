26-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Stadjer (30) krijgt tbs met dwangverpleging voor steekpartij

Groningen - De rechtbank in Groningen heeft een dertigjarige Stadjer veroordeeld tot tbs met dwangverpleging, omdat hij op 15 oktober 2020 een 47-jarige man neerstak. Dat deed hij in een woning aan de Plutolaan in Paddepoel.