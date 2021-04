26-04-2021, Julian Spa 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Ruigtebrand bij Poortweg in Ter Apel

Ter Apel - De brandweer van Ter Apel is maandagmiddag om 15:40 uur uitgerukt voor een forse ruigtebrand aan de Poortweg bij Ter Apel. Een behoorlijk stuk ging in vlammen op.