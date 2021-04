26-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Politie: ‘Geen verband tussen dreiging Werkman Stadslyceum en basisschool in Hengelo

Groningen - Er bestaat hoogstwaarschijnlijk geen verband tussen de dreigingen op het H.N. Werkman Stadslyceum in Groningen en basisschool De Tegelkamp in Hengelo.

Dat heeft de politie maandagmiddag laten weten aan Nu.nl. Hoewel de politie bevestigt dat de dienst uitgaat van losstaande dreigingen, wil het korps nog steeds weinig tot niets kwijt over de aard van de incidenten. Op donderdag 15 april werd het H.N. Werkman Stadslyceum aan de Nieuwe Sint Jansstraat in Groningen ontruimd vanwege een dreiging. Leerlingen meldden toen dat er een afbeelding van een vuurwapen naar de schoolleiding was gestuurd. Zegt oogtv. Afgelopen woensdag was het raak bij basisschool De Tegelkamp in Hengelo. Hierbij werden, naast de school, ook woningen in de omgeving ontruimd, omdat de EOD in de omgeving zocht naar explosieven. Deze werden niet gevonden. Archief