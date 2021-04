26-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

`Kleine sinkhole` Steentilstraat Groningen

Groningen - Bij de Rademarkt/Steentilstraat/ Gedempte Zuiderdiep in Groningen is maandagmorgen een gat in de weg ontstaan, een zogeheten sinkhole. Er past geen auto in maar het is een fors gat van ongeveer twee meter.