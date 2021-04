26-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Rechtszaak dodelijke steekpartij Lewenborg grotendeels openbaar

Groningen - De strafzaak tegen drie tieners, die verdacht worden van het doodsteken van de 19-jarige Chris Kalsbeek in de stadswijk Lewenborg, wordt ondanks de leeftijd van de verdachten grotendeels in de openbaarheid behandeld.

Dat heeft de Rechtbank Noord-Nederland bekendgemaakt. Meldt Rtvnoord maandag.

Vandaag en donderdag staan drie tieners terecht voor moord en doodslag op de 19-jarige Chris Kalsbeek. Twee jongens die verdacht worden waren 17 jaar tijdens de steekpartij, de vrouwelijke verdachte was net een week 18. Zij verscheen eerder in het openbaar voor de rechtbank.

De vrouwelijke verdachte had met het slachtoffer afgesproken op het schoolplein van basisschool De Vuurtoren in Lewenborg. Het slachtoffer hing daar wel vaker met vrienden rond in de avond. Hij woonde er om de hoek.

Bron en meer op Rtvnoord

Archief