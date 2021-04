26-04-2021, Melarno Kraan 112Groningen & Michael Huising & Marijn Buijse & Redactie Martin Nuver

Woonboerderij in lichterlaaie J. Buiskoolweg in Vriescheloo (Video)

Vriescheloo - Aan de J. Buiskoolweg in Vriescheloo staat een woonboerderij volledig in de brand. De brandweer is met meerdere brandweerwagens en een hoogwerker ter plaatse.

De brandweer laat ook een dompelpomp ter plaatse gaan voor voldoende water. Er is opgeschaald naar grote brand. Er komen meerdere extra brandweerwagens ter plaatse voor ondersteuning. Iedereen heeft het pand veilig kunnen verlaten. Update: De woning mag als verloren worden beschouwd. De brandweer laat een kraan ter plaatse komen om de muren om te trekken zodat ze straks veilig de laatste brandhaarden kunnen blussen. De bewoners hebben het pand veilig kunnen verlaten en zijn niet gewond geraakt.



