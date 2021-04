25-04-2021, Ruben Huisman, Robin Feunekes, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Eigenaar van Sunny Beach geland op Groningen Airport Eelde en overgebracht naar UMCG

Eelde - Een kleine week geleden lag Farid in een gaar Bulgaars ziekenhuis te knokken voor zijn leven en was er geen mogelijkheid om de Stadjer naar Stad te halen.

Want hij was niet verzekerd en de ambulancevlucht kost al snel 35.000 euro. En toen kwam Groningen in actie voor de geliefde eigenaar van Sunny Beach. Dat meldt Sikkom Binnen enkele dagen kwam er genoeg geld binnen op de crowdfunding die door zijn familie werd opgezet. Alleen was de vraag of Farid fit genoeg zou zijn om vervoerd te kunnen worden.Lees het volledige bericht verder op: Sikkom