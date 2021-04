25-04-2021, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

“Hoge besmettingscijfers en druk op de zorg is te wijten aan ons gedrag”

Groningen - De hoge besmettingscijfers en de grote druk op de zorg is vooral te wijten aan ons gedrag.

Gommers reageert naar aanleiding van de dagelijkse cijfers. Het aantal coronapatiënten op de IC’s nam in de afgelopen 24 uur toe met 25. Dat is de grootste toename sinds 7 april. In totaal liggen er nu 841 patiënten met corona op de IC. Het RIVM meldde over de afgelopen dag 8.013 nieuwe besmettingen. “Kijk nou eens hoe we ons houden aan de maatregelen, zoals de avondklok en de bezoekregel”, zegt Gommers. “Met de finish in zicht moeten we volhouden. We moeten echt weer scherper in de wedstrijd gaan zitten.”





Klasse 3 zorg wordt uitgesteld

Afgelopen dinsdag maakte demissionair premier Mark Rutte (VVD) bekend dat er vanaf komende woensdag versoepelingen worden doorgevoerd van de coronamaatregelen. Zo mogen terrassen weer open en verdwijnt de avondklok. “Er werd gesproken dat de cijfers op een plateau zitten. Maar dat valt tegen.” Volgens de arts is de beschikbare ruimte in de ziekenhuizen op dit moment ook erg beperkt. “Nu wordt in de ziekenhuizen de zogenoemde klasse 3 zorg al uitgesteld. Denk aan hartoperaties en zorg aan kankerpatiënten. Dat kan niet eindeloos duren.”





“Nog een maand volhouden”

Het versoepelen van de maatregelen levert volgens Gommers een beeld op dat het de goede kant op gaat. Maar voor er versoepeld kan worden hebben we nog een maand nodig. “Dan zijn er weer meer mensen gevaccineerd. Die maand hebben we echt nodig. We moeten nu met z’n allen volhouden.” Dit weekend lieten een aantal horecaondernemers in den lande weten hun terrassen niet te zullen openen vanwege het hoge aantal besmettingen. “Dat is het juiste signaal.”





