25-04-2021, Thijs Huisman - 112Groningen.nl

Ongeval tussen twee auto's bij Lauwersoog

Lauwersoog - Zondagmiddag werden de hulpdiensten rond half twee gealarmeerd voor een ongeluk bij de kruising De Rug / Marneweg (N361) bij Lauwersoog. Bij aankomst bleek er een ongeval te zijn gebeurd tussen twee auto's.

Voor de zekerheid kwam er een ambulance ter plaatse. De ambulancemedewerkers hebben de bestuurders gecontroleerd op verwondingen. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis.





Vanwege het ongeluk was een deel van de weg afgesloten voor het verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, regelde de politie het verkeer. Door het ongeluk waren beide auto's beschadigd geraakt. Een berger kwam ter plaatse en heeft de auto's weggesleept.



Een deel van de middengeleider raakte ook beschadigd. Een auto van de provincie Groningen kwam ter plaatse om de schade te bekijken. Het is niet bekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk gaat het om een voorrangskwestie.