25-04-2021, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Automatische noodoproep uit auto laat hulpdiensten uitrukken

Jonkersvaart - De hulpdiensten zijn zondag even na half 12 opgeroepen voor een ongeval met letsel nabij de straat Jonkersvaart.

Politie en ambulance gingen met spoed naar het adres. Ter plaatse bleek geen sprake van een ongeval maar was door onduidelijke reden een automatische SOS melding, of zogeheten eCall oproep uitgegeven door een auto die daar geparkeerd stond. De kinderen konden even een kijkje nemen in de politieauto waarna men weer retour kon.





eCall oproep

eCall staat voor Emergency Call. Dit veiligheidssysteem in auto’s neemt na een ongeluk automatisch contact op met de 112-centrale, dit gebeurt door heel Europa. En geeft daarbij onder meer de precieze plek en het aantal inzittenden door. Met deze informatie kunnen hulpdiensten zich beter voorbereiden en snel ter plaatse zijn. Meer informatie over dit oproepsysteem vind je hier.