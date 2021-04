24-04-2021, Gijs Bouman - 112Groningen.nl & Meternieuws.nl

Automobilist (29) belandt op kop in sloot en overlijdt ter plaatse (Video)

Appingedam - Langs de Stadsweg in Appingedam is zaterdagavond een voertuig te water geraakt en op de kop in de sloot terecht gekomen.

Voor de hulpverlening werden vier brandweerwagens, meerdere ambulances, politie en een traumahelikopter opgeroepen. Het ongeluk gebeurde op de Stadsweg in de richting van Garrelsweer.

De hulpdiensten kregen iets na negen uur vanavond de 112-melding binnen en troffen op de plaats van het ongeluk een auto aan die op zijn kop in de sloot naast de weg lag, daarvoor raakte deze eerst nog een aantal bomen. De bestuurder lag onder zijn voertuig.

De Stadsweg is door de politie in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Op de plaats van het ongeval zal uitgebreid onderzoek moeten worden gedaan naar de toedracht van het verkeersongeval. De politie heeft zaterdagavond omstreeks kwart voor elf bekend gemaakt dat de bestuurder van het voertuig ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend, hier wordt nogsteeds onderzoek naar gedaan door de politie. Update: Zondagmorgen heeft de politie bekend gemaakt dat de overleden automobilist een 29-jarige man uit Delfzijl is. RTVNoord



