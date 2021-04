24-04-2021, 112Groningen.nl & Politie Groningen West

Vrouw uit Hillegom aangehouden voor rijden onder invloed in Groningen

Groningen - De politie heeft vanavond een vrouw uit Hillegom aangehouden wegens het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Politieagenten kregen de automobiliste in het vizier en wilden de bestuurster controleren. Op het Boterdiep in de stad Groningen kon de vrouw worden staande gehouden waarna een controle volgde. Omdat agenten het vermoeden hadden dat de vrouw onder invloed reed, werd er ter plekke een drugstest afgenomen.





De drugstest bevestigde vervolgens het vermoeden van de agenten. De vrouw moest daarom mee naar het politiebureau. Daar nam een arts een bloedtest bij haar af. Deze test moet uiteindelijk uitwijzen of zij onder invloed van drugs heeft gereden en/of zij een proces-verbaal krijgt. Ten slotte kreeg de vrouw nog een rijverbod voor 24 uren opgelegd.





Drugs in het verkeer is levensgevaarlijk. Wist u dat de straffen voor bestuurders, die onder invloed rijden, fors zijn. Verdachten kunnen maximaal 1 jaar gevangenisstraf krijgen of een hoge geldboete. Ten slotte kan een rechter het rijbewijs maximaal voor 5 jaar van een verdachte afnemen.