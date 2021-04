24-04-2021, Michael Huising - 112Groningen.nl & Youtube Meternieuws.nl

Motorrijder(31) uit Assen overleden bij eenzijdig verkeersongeval in Annen (Video)

Annen - Aan de Bulten in Annen heeft zaterdagmiddag een ernstig verkeerongeval plaatsgevonden.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden even na vier uur gealarmeerd voor het verkeersongeval. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig verkeersongeval waarbij een motorrijder ernstig gewond is geraakt.





De motorrijder is door het ambulancepersoneel ter plekke gestabiliseerd en vervolgens met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het ambulancepersoneel kreeg hierbij medische assistentie van het Mobiel Medisch Team, welke met een traumahelikopter ter plaatse kwamen.





De verkeersongevallen analyse (VOA) van de politie kwam ter plaatse om uitgebreid onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het ernstige verkeersongeval.





Update: De politie meldt om kwart over zes dat de betrokken motorrijder, een man van 31 uit Assen, aan zijn verwondingen is overleden. De man reed op een crossmotor en is op een akker door nog onbekende oorzaak van de motor geraakt. Het onderzoek naar de toedracht is nog volop gaande, meldt de politie.





