24-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV.nl

Brandweer in actie voor kat die vastzit onder zonnepanelen

Groningen - De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen aan de Briljantstraat waar een kat vast was komen te zitten onder een aantal zonnepanelen.