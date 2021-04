24-04-2021, Annet Vieregge, Melarno Kraan & Michael Huising - 112Groningen.nl

Grote brand in schuur in Oostwold, NL-Alert bericht verstuurd naar omwonenden

Oostwold - Oldambt - Een grote schuur bij een woning aan de Noorderstraat in Oostwold Oldambt is zaterdagmiddag door brand verwoest.