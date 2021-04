23-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Fietsersbond wil weten: wat vind jij gevaarlijke punten?

Groningen - De Fietsersbond Groningen onderzoekt welke plekken fietsers in onze provincie als onveilig ervaren.

Verspreid over drie jaar wil de provincie daar ongeveer 20 miljoen euro aan uitgeven. Dat gebeurt in overleg met gemeenten, maar ook de Fietsersbond mag dus een steentje bijdragen.





‘Iedereen fietst weleens op een plek waarvan hij of zij denkt: dit is onveilig, daar zou iets aan moeten gebeuren’, zegt Anneloes Groenewolt van de Fietsersbond. ‘Dan kun je denken aan de aanleg van een fietspad, of een andere manier van het inrichten van een weg of kruising.’





Gevaarlijke punten aangeven op kaart

Om de wensen van Groningse fietsers in kaart te brengen, heeft de bond de website ‘Pot met geld’ in het leven geroepen. Daarop is een kaart te zien met in het blauw alle fietsverbindingen uit het ‘basisnetwerk’, met fietspaden en wegen tussen de verschillende dorps- en stadskernen. Fietssnelwegen en doorfietsroutes vallen daar niet onder.





De uitkomsten van die enquête worden aangeboden aan de provincie, waar een pot met geld beschikbaar is voor de aanpak van het fietsnetwerk. Dat schrijft RTVNoord.