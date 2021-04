23-04-2021, Robert van der Veen & Auke Mulder - 112Groningen.nl

Motorrijder gewond na ongeval met automobilist bij Aduard

Aduard - Vrijdagavond is een motorrijder gewond geraakt na een ongeval met een automobilist. Dat gebeurde op de kruising Friesestraatweg (N355) met de Spanjaardsdijk Zuid en de Hogeweg tussen Aduard en Zuidhorn.

De hulpdiensten werden omstreeks vijf voor zes gealarmeerd. Door nog onbekende oorzaak kwamen de motorrijder en automobilist met elkaar in botsing. Ter plaatse gekomen ambulancemedewerkers hebben de motorrijder gestabiliseerd en gecontroleerd op verwondingen. De motorrijder is daarna voor behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.Vanwege het ongeluk was de weg in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Om het verkeer in goede banen te leiden, heeft de politie het verkeer geregeld. Rond twintig voor zeven werd de weg weer vrij gegeven.De motor raakte fors beschadigd. Een berger heeft de motor afgesleept. De personenauto kon op eigen kracht verder rijden. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en maakte rapport op.