23-04-2021, Patrick Wind 112Groningen & Redactie M. Nuver

Ongeval op A7 nabij afslag Hoogkerk

Hoogkerk - Op de A7(L 193,7) richting Drachten ter hoogte van Hoogkerk is vrijdagmiddag tijdens de spits rond 16:50 uur een aanrijding geweest. Hierbij zijn geen gewonden gevallen.

Wat er precies is gebeurt is, is niet bekend. De melding kwam binen via incident management. De auto werd afgesleept door berger Poort uit Hoogkerk. Het verkeer had enige hinder.

IM (Incident Management)

Incident Management (IM) is niet meer weg te denken op onze wegen en is opgenomen in het huidige regeerakkoord. IM heeft zich in pakweg 15 jaar meer dan bewezen en vormt een klein, maar niettemin belangrijk, onderdeel van het verkeersmanagement in Nederland.

Incident Management staat voor een geheel aan daadkrachtige maatregelen om de weg na een incident zo spoedig mogelijk vrij te maken.