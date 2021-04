23-04-2021, Facebook Politie Groningen (Bron)

Getuigen gezocht van autobrand in Selwerd

Groningen - In de nacht van dinsdag 20 April 2021 op woensdag 21 april 2021 is er een auto in de brand gestoken aan de Berkenlaan in Selwerd. Dat meldt de politie via Facebook.

Heb u iets gezien of gehoord, bel dan 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2021101748.