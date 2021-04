23-04-2021, Redactie 112Groningen.nl

Boot met twee schippers houdt brandweer en KNRM twee uren bezig (Update)

Nieuw Statenzijl - Vrijdagmorgen om 11:30 uur de melding van een schip stuurloos nabij sluis Nieuwe Statenzijl bij Drieborg. De brandweer rukte daarop uit met diverse voertuigen. Hij leek gewoon te zijn droog gevallen op het wad.

De boot ligt vast in de Dollard, deze ligt in het een zandbank vast. De KNRM uit de Eemshaven is ter plaatse gekomen om 13:15 uur om te assisteren. De oorzaak is nog niet bekend, op de boot zijn twee personen aanwezig.

Update: Nadat de KNRM bemanning contact hadden met de schipper gingen ze weer terug naar de Eemshaven leek het, vermoedelijk wachten ze op hoog water.(vloed)