23-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Aantal opnames coronapatiënten in noordelijke ziekenhuizen lijkt af te vlakken

Groningen - Hoewel het aantal opnames van coronapatiënten op de op de Groninger Intensive Care-afdelingen in de afgelopen week is gedaald, is het aantal opnames sinds dinsdag weer aan een stijging begonnen.