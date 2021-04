23-04-2021, OM.nl Bron

Verdachte(32) twee week langer vast voor steekpartij met agenten (2x Video)

Groningen - De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft 21 april de bewaring bevolen voor de duur van twee weken van een 32-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats, met de Amerikaanse nationaliteit.

Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig geweldsincident woensdagavond 11 maart waarbij twee agenten gewond raakten in de Van Houtenlaan in Groningen. De Amerikaan is 15 april overgeleverd aan Nederland vanuit Frankrijk.

Een medeverdachte (20) uit de gemeente Oldambt werd al eerder overgeleverd aan Nederland en zit ook nog vast. De twee verdachten vluchtten na het incident via België naar Frankrijk, waar de Franse politie hen uiteindelijk kon inrekenen.