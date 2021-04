23-04-2021, Ingezonden artikel & Pexels foto

Welke soorten coronatesten worden ondertussen gebruikt?

Groningen - Inmiddels zijn er verschillende soorten testen die gebruikt kunnen worden om te ontdekken of jij besmet bent met corona. Welke test het meest geschikt is en dus het best gebruikt kan worden hangt echt van de situatie af.

De meeste tests zijn niet verkrijgbaar voor de particuliere consument, maar een normale burger kan wel een coronatest kopen. Dit is een zelftest wat je dus zelf kunt gebruiken om erachter te komen of jij besmet bent met COVID-19 of niet. Bij de andere tests kun je dit niet doen, dit doet de overheid dan juist. In dit artikel kun je daar meer over lezen.

Welke testen gebruikt de overheid?

De GGD gebruikt in ons land een aantal testen. Het bekendste voorbeeld hiervan is toch wel de PCR test, wat het vooral gebruikt in die welbekende teststraten. Dit wordt gedaan doordat de PCR test hartstikke nauwkeurig is. Een nadeel ervan is dat het onderzocht moet worden in een laboratorium. Hierdoor kan het lang duren voordat de uitslag bekend is bij de patiënt. Daarnaast kan de LAMP test ook gebruikt worden, wat net zo nauwkeurig is als de PCR test. Het voordeel hiervan is dat de uitslag sneller is aangezien de test niet gebracht hoeft te worden naar een laboratorium voor onderzoek.

Welke testen zijn er nog meer?

Ook de antigeen sneltest zal ontzettend snel een uitslag geven, zelfs nog sneller dan bij de LAMP test. Alleen is deze snelle antigeen test wel minder gevoelig dan de andere testen. Het kan daarom in sommige gevallen nodig zijn om een andere test te gebruiken om de uitslag van de antigeen sneltest te bevestigen. Een ademtest is de laatste optie. Deze optie is zowel snel als gebruiksvriendelijk, maar niet echt nuttig. Het toont namelijk met name goed aan dat je geen corona heeft. Als de uitslag negatief is dan weet je dus dat je niet besmet bent, maar als er geen negatieve uitslag is dan zul je alsnog een andere test moeten ondergaan om te bepalen of je wel of niet corona hebt.

Wanneer zijn deze testen geschikt?

De GGD kan dus gebruik maken van vier verschillende testen om uit te zoeken of jij besmet bent met het coronavirus. Deze opties zijn geschikt als je klachten ondervindt die passen bij COVID-19, maar ook als je dichtbij iemand bent geweest die destijds al het coronavirus had opgelopen. Daarnaast kan het nodig zijn om één van de vier bovenstaande testen te gebruiken als je teruggekeerd bent uit het buitenland.

Wanneer is de zelftest geschikt?

De vier testen die de GGD gebruikt zijn niet de enige coronatesten. Je hebt de zelftest immers ook nog, wat je sinds kort kunt kopen in ons land. Dit is een test die je zelf voor de zekerheid in eigen huis kunt afnemen. Hierdoor is een zelftest niet altijd geschikt. Heb je klachten die duiden op corona, ben je bij iemand met COVID-19 in de buurt geweest of ben je teruggekeerd uit het buitenland? Laat je dan testen door de GGD. Een zelftest kan je dus echt alleen maar extra zekerheid geven dat je niet besmet bent met het coronavirus.