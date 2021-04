Bij de inbraak is een grote hoeveelheid goederen weggenomen. De verdachten zijn lopend vertrokken via het voetpad naast de bezinepomp in de richting van het fietspad de Beijumerweg.

De verdachten hadden vermoedelijk donkere tassen bij zich. Heeft u afgelopen nacht iets verdachts gezien of gehoord? Neem dan contact met de politie. Dit kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

(Zaaknummer: 2021103816)