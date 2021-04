23-04-2021, Politie groningen zuid Instagram

Verlaten plaats ongeval in Glimmen

Glimmen - Verlaten van plaats ongeval aan de Zuidlaarderweg in Glimmen. Er zou donderdag een voertuig langs meerdere geparkeerde auto’s zijn gereden welke langs de weg geparkeerd stonden.

Het voertuig zou daarbij schade hebben veroorzaakt aan meerdere voertuigen. De politie heeft inmiddels het eerste voertuig met schade aangetroffen. Het zou gaan om een grijze Audi A4 of A6 mogelijk met XV of XK en de letters 92 in het kenteken. Het voertuig moet zelf schade hebben aan de rechterzijde.

Ziet u een soortgelijke auto met verse schade meld dit dan via 0900-8844. Zij hebben het voertuig helaas niet meer aangetroffen. Het voertuig zou zijn weggereden in de richting van de Rijksstraatweg in Glimmen.