OM eist tbs met dwangverpleging voor man die ouders neerstak

Kolham - Het Openbaar Ministerie eist tegen een 33-jarige man uit Groningen tbs met dwangverpleging wegens poging tot doodslag op zijn beide ouders. De verdachte probeerde hen op 24 mei vorig jaar met messteken om het leven te brengen.

Beide ouders raakten zwaargewond. 'Ik heb jou het leven gegeven, jij hebt bijna mijn leven ontnomen', snikte de moeder in de zittingszaal.

Waanbeelden en hallucinaties

Volgens deskundigen lijdt de man aan schizofrenie en wordt hij voortdurend geleid door waanbeelden en hallucinaties. Dit wordt versterkt door softdrugs.

Die dag in mei rookte hij in de ochtend een joint. Met een mes op zak reisde hij per bus af naar Kolham. Hij wilde zijn ouders, die volgens hem niet zijn echte ouders zijn, doden. Hij is ervan overtuigd dat hij als baby uit de wieg is geroofd. Dit gegeven was hem ingefluisterd door een engel, zei hij tegen de rechters.

