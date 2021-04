22-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Taakstraf voor automobilist(55) die fietser aanreed

Garmerwolde - Een 55-jarige automobilist uit Garmerwolde moet voor het aanrijden van een fietser een taakstraf van vijftig uur uitvoeren. Hij verleende de fietser geen voorrang. Meldt Rtvnoord.nl.

De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM). De man reed op 11 januari van vorig jaar vanaf een parkeerplek het Nassauplein op. Hij was op dat moment bezig met zijn navigatiesysteem en zag de fietser over het hoofd. Een botsing volgde en het slachtoffer liep botbreuken op.

