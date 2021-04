22-04-2021, Lars Ijpema 112Groningen

Kind op fiets gewond bij aanrijding Bosweg in Loppersum

Loppersum - Een automobilist heeft donderdag rond 17:50 uur een kind op een fiets aangereden, dit gebeurde op het parkeerterrein van Sportpark Bosweg in Loppersum. De bestuurder bood zelf gelijk eerste hulp en was erg geschrokken.