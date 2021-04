22-04-2021, Rode Kruis

Burgerinitiatief ‘EHBO in het voortgezet onderwijs’ donderdag in Tweede Kamer

Groningen - De Tweede Kamer debatteert donderdag 22 april 2021 over het burgerinitiatief ‘EHBO in het voortgezet onderwijs’. Dit initiatief van Schok & Pomp, Radio 10 DJ Rob van Someren en het Rode Kruis, kreeg in 2019 ruim 60,000 handtekeningen.

De initiatiefnemers pleiten voor het beschikbaar maken van EHBO-training voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Want dat willen jongeren zelf ook. Meer dan 90% zou graag de kennis en vaardigheden opdoen om levensreddend te kunnen handelen.

Helaas is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat jongeren weten wat ze moeten doen in een levensbedreigende situatie. Slechts 1 op de 6 jongeren in Nederland weet hoe je moet reanimeren of hoe een AED te gebruiken als iemand hulp nodig heeft. Terwijl jaarlijks gemiddeld 1,9 miljoen ongelukken in en om het huis gebeuren.

Als meer jongeren weten hoe zij op de juiste manier kunnen helpen, worden levens gered. Eerste hulp verlenen tijdens een noodsituatie vraagt meer dan alleen het beschikken over de juiste kennis en vaardigheden. Zelfvertrouwen is een essentiële voorwaarde om te handelen in een noodsituatie. Een EHBO-training behoort volgens de initiatiefnemers daarom, net als kennis over gezondheid, welzijn en burgerschap, tot de basisuitrusting van jongeren.

Naast acute hulpverlening heeft een EHBO-training ook een breder effect voor de samenleving. Meer kennis over EHBO voorkomt ernstiger leed bij slachtoffers, vermindert de druk op de ziekenhuizen en verlaagt de kosten binnen de zorg.

Het burgerinitiatief kan rekenen op een brede maatschappelijke steun in de Nederlandse samenleving. Maar liefst 60.371 ondertekenaars roepen de Tweede Kamer op om EHBO-onderwijs een vast onderdeel van het lesprogramma te maken in het voortgezet onderwijs.

Initiatiefnemers aan het woord

Arts en oprichter Schok & Pomp, Bernard Leenstra: “Alleen al het gebruik van een AED door een omstander halveert het aantal dagen dat een patiënt met een hartstilstand op de IC moet liggen. Ook adequaat handelen bij brandwonden of het herkennen van een herseninfarct kan langdurige zorg van deze slachtoffers voorkomen.”

Radio 10 DJ Rob van Someren: “Naast mijn werk bij Radio 10 ben ik ook werkzaam als politieagent bij de Eenheid Amsterdam. Het gebeurt te vaak dat wij bij een melding aankomen waar het verschil gemaakt had kunnen worden als omstanders of familieleden hadden geweten hoe zij moeten reanimeren of goede eerstehulpverlening hadden toegepast.”