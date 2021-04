22-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

‘Gevaccineerden moeten zich houden aan basismaatregelen’

Groningen - Mensen die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus moeten zich houden aan de basismaatregelen. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid woensdagavond weten.

Aanleiding voor de uitspraak van het ministerie is een nieuw advies waarmee het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, het ECDC, woensdag kwam. Zij lieten weten dat als twee mensen of huishoudens die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus elkaar ontmoeten, het niet nodig is dat ze afstand van elkaar houden en mondkapjes dragen.

“Op dit moment weten we dat gevaccineerden goed beschermd zijn tegen ziekte en sterfte door het virus”, zegt het ministerie in een reactie. “Maar het is nog niet volledig zeker dat mensen na vaccinatie andere mensen niet meer kunnen besmetten met het virus.” Daarnaast vindt het kabinet het onwenselijk om onderscheid te maken tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Wel gaat het ministerie de richtlijn van het ECDC bestuderen.