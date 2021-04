22-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

Market Hotel op Grote Markt gaat op 1 mei open

Groningen - The Market Hotel aan de oostwand van de Grote Markt opent op 1 mei de deuren. The Market Hotel is de vijftiende loot aan de stam van WestCord Hotels in ons land. Meldt Oogtv.nl