`Het was een behoorlijke herrie` bij de Verlengde Lodewijkstraat (Video)

Groningen - Woensdagnacht trilde de aannemer weer een aantal damwandplanken de grond in. Dit zorgde voor veel lawaai. Je kan er niet aan wennen!!! Het was bij de Verlengde Lodewijkstraat.

Combinatie Herepoort trilde namelijk diverse damwanden midden in de nacht de grond in. Dat gebeurde op dat tijdstip, omdat er dan op de naastgelegen spoorbaan geen treinverkeer is die de werkzaamheden kan hinderen.

Om de directe omwonenden tegemoet te komen konden zij een hotelkamer boeken op kosten van de aannemer. Diverse mensen hebben daar gebruik van gemaakt.

Info:

Combinatie Herepoort is ook weer begonnen met de bouw van een nieuw deel van het viaduct over de Europaweg. Daarvoor wordt een combiwand aangebracht en daarvoor moet er flink geheid worden. Zegt Oogtv woensdagmiddag.

De afgelopen weken is tijdens twee zaterdagen het zuidelijke deel van het viaduct over de Europaweg gesloopt. Nu de sloop vrijwel is afgerond, is Combinatie Herepoort begonnen met de bouw van een nieuw deel van het viaduct. Voor de combiwand die daarvoor nodig is, worden buispalen en damwandplanken ingetrild. Dat gebeurt deels overdag en deels in de avonduren.

Om veilig het materiaal te kunnen aan- en afvoeren is het nodig om de komende periode in de nacht regelmatig één of twee rijstroken van de Europaweg af te sluiten. Het verkeer kan gewoon doorrijden.

We namen vannacht een kijkje bij de Verlengde Lodewijkstraat.