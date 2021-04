21-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron) & Youtube Omroep Gelderland embed

Groningse fotografen over aanval in Lunteren (Video)

Groningen - Groningse persfotografen reageren geschrokken op de aanval op een Gelderse collega en diens vriendin, die met een shovel met auto en al in een sloot zijn geduwd. Meldt Rtvnoord

Een Gelderse persfotograaf en zijn vriendin kregen maandagavond de schrik van hun leven. Vlak nadat hij foto’s had gemaakt van een autobrand in het buitengebied bij Lunteren, werd zijn auto met een shovel ondersteboven in de sloot gekieperd. Daarvoor bedreigden ze hem met de dood. Ook werd met stokken op de auto geslagen. ‘Dit is een poging tot doodslag, heel heftig’, zegt Groningse persfotograaf Martin Nuver van 112Groningen. ‘Ik had echt de rillingen op mijn rug, toen ik de beelden zag.’ Sneller een kort lontje Nuver, die dit werk sinds 2003 doet, is niet bang aangelegd. Wel heeft hij de afgelopen jaren wel meer agressie opgemerkt tijdens zijn werk. ‘Mensen hebben sneller een kort lontje.’ Dat korte lontje valt ook op bij PersVeilig, een initiatief van de politie, het Openbaar Ministerie, de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en het Nederlands genootschap van hoofdredacteuren. Via dit platform kunnen journalisten bedreigingen, intimidaties en aanvallen melden. Bron en meer hierover op Rtvnoord.nl