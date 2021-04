21-04-2021, Joey Lameris 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Forse file door ongeval met meerdere voertuigen op A7

Harkstede - Woensdagmiddag zijn drie personenauto's op de A7 ter hoogte van Harkstede met elkaar in botsing gekomen.

Het verkeersongeval gebeurde omstreeks twintig over vier. Door nog onbekende oorzaak kwamen drie personenauto's met elkaar in botsing. Bij het ongeval raakte verder niemand gewond. Rijkswaterstaat heeft in verband met het ongeval één rijbaan afgesloten.





Door het ongeval ontstond er een forse file vanaf de stad Groningen richting Hoogezand. Volgens de ANWB File-melder staat er vijf kilometer aan file en moeten automobilisten rekening houden met meer dan 25 minuten vertraging.

Dvhn

Rtvnoord