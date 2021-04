21-04-2021, Marc Dol 112Groningen & Redactie Martin Nuver

Fietser gewond na botsing met auto

Stadskanaal - Op het Gandhiplein in Stadskanaal raakte donderdagmorgen om 11:35 uur een fietser gewond na een botsing met een automobilist.

De toedracht is niet bekend. De gewonde liep hierbij aangezichtsletsel op en is na behandeling in een ambulance met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie maakte een rapport op.

Dvhn

