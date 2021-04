21-04-2021, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Brand tegen schuurtje Iepenlaan Winschoten

Winschoten - In de nacht van dinsdag op woensdag werd brandweer Winschoten opgepiept voor een brand tegen een schuurtje aan de Iepenlaan.

Ter plaatse was de brand nagenoeg geblust met een aantal emmers water door de bewoonster. Er stond een kliko in de brand tegen een schuurtje. De bewoonster werd wakker van geknetter en zag de brand in haar achtertuin. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd.

