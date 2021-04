20-04-2021, Rtvnoord.nl (Bron)

Stelende veiligelanders krijgen collectief winkelverbod in Ter Apel

Ter Apel - Drie ondernemers in Ter Apel zijn gestart met een collectief winkelverbod. Wie bij de ene winkel steelt, mag ook de andere winkels niet meer in. Meldt Rtvnoord.

Al lange tijd hebben ondernemers in Ter Apel last van asielzoekers uit veilige landen die winkeldiefstallen plegen. 'De winkeldiefstalcijfers zijn nog steeds hoog, blijven hoog en het blijft ellende', zegt Harry Stuulen van ondernemersvereniging Mercurius in Ter Apel.

Hij is blij dat het collectieve winkelverbod er nu is. Eerder probeerde Stuulen dit ook in te voeren, maar toen was er te weinig draagvlak voor. Nu hebben de zogenaamde ketenmariniers, aangesteld door het Rijk om overlast van asielzoekers te bestrijden, ook meegeholpen. 'Dat scheelt natuurlijk ook', zegt Stuulen.

Bron en meer op Rtvnoord.nl