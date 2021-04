20-04-2021, 112Groningen.nl

Benzine-lucht in kelderboxen laat brandweer uitrukken in Groningen

Groningen - De brandweer van de stad Groningen werd dinsdagavond omstreeks tien voor acht gealarmeerd voor een melding van stankoverlast in een portiekflat aan de Surinamestraat in de stad Groningen.