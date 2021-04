20-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser gewond bij Herestraat in Groningen

Groningen - Dinsdagavond rond kwart over negen is een fietser gewond geraakt bij de Herestraat in Groningen.

Door nog onbekende oorzaak kwam de fietser ten val. Omstanders die het zagen gebeuren verleenden eerste hulp. Ambulancemedewerkers namen het toen zij ter plaatse kwamen over. Zij hebben de fietser onderzocht op verwondingen. Vervolgens is de fietser gestabiliseerd en voor nader onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.