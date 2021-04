20-04-2021, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Containerbrand aan de Tellegenstraat in Groningen

Groningen - Dinsdagavond werd de brandweer van Groningen rond twintig voor tien gealarmeerd voor een containerbrand aan de Tellegenstraat in Groningen.

Alerte buurtbewoner die de brand hadden ontdekt gooiden meteen emmer water in de container. Toen de brandweer ter plaatse kwam hebben brandweerlieden de container vol laten lopen met water. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan.