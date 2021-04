20-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Rechtszaak over flatexplosie Beijum in juni

Groningen - De rechtbank van Groningen buigt zich in juni inhoudelijk over de flatexplosie van 1 mei vorig jaar in de stad-Groninger wijk Beijum. Bij de explosie werd een gevel van de Wibenaheerd weggeblazen. Dat meldt RTVNoord.