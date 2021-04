20-04-2021, 112Groningen.nl & RTVNoord (Bron)

Rechtszaak over flatexplosie Beijum in juni (Video)

Groningen - De rechtbank van Groningen buigt zich in juni inhoudelijk over de flatexplosie van 1 mei vorig jaar in de stad-Groninger wijk Beijum. Bij de explosie werd een gevel van de Wibenaheerd weggeblazen. Dat meldt RTVNoord.

Het onderzoek is bijna klaar; inmiddels zijn getuigen gehoord en laptops onderzocht. Dat bleek dinsdag tijdens een korte, niet inhoudelijke zitting.





Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt M. van de ontploffing en het in het bezit hebben van explosieve stoffen. Mogelijk heeft hij deze nodig gehad voor de voorbereiding van een plofkraak. Door de explosie raakten vier woningen onbewoonbaar. In de woning van de 28-jarige verdachte William M. werd onder meer 400 gram van de explosieve stof TATP en 900 gram ammoniumnitraat aangetroffen, maar ook recepten voor het maken van explosieven.