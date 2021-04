20-04-2021, 112Groningen.nl & Rijksoverheid (Bron)

De GGD gaat de miljoen mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie versneld vaccineren tegen Covid-19

Landelijk - Om tempo te maken gaat de GGD mensen tussen de 18 en de 60 jaar met een medische indicatie vaccineren. Zij krijgen de uitnodiging voor een afspraak van hun eigen huisarts. Met die uitnodiging op naam melden zij zich bij de GGD.

Efficiënte uitvoering





Iedereen van 18-60 jaar met een medische indicatie gaat dus niet tegelijk maar bij de eerst volgende gelegenheid net vóór de groep 50-59 jarigen zonder medisch risico. De groep 50 tot 59-jarigen worden van oud naar jong uitgenodigd en gevaccineerd, ook door de GGD. Het tempo blijft zo hoog mogelijk maar is altijd afhankelijk van de leveringen van vaccins. Dit kwartaal worden bijna 17 miljoen vaccins verwacht.

Ouderen en mensen met een hoge medische indicatie, zoals mensen met het Downsyndroom en ziekten als Duchenne, ALS en leukemie komen in de landelijke vaccinatiestrategie als eersten aan de beurt. Dit om zoveel mogelijk sterfte en (ernstige) ziekte te voorkomen. De tweede helft van mei zijn zij en alle 60-plussers met een eerste prik gevaccineerd.





Vaccinatielocaties van de GGD zijn Huisartsen zijn sinds 15 februari 2021 begonnen met de vaccinaties van de leeftijdsgroepen 60 tot en met 64-jarigen met het AstraZeneca-vaccin. De uitvoering wordt per provincie uitgerold. Daarnaast vaccineren de huisartsen de niet-mobiele mensen ouder dan 60 jaar via thuisbezoeken. Hier gaan ze mee door tot en met de tweede prik.Vaccinatielocaties van de GGD zijn hier te vinden. Eerst zouden huisartsen hun eigen patiënten tussen de 18 en 60 jaar met een medische indicatie - die ieder jaar van hun huisarts een uitnodiging krijgen voor de griepprik - voor hun rekening nemen maar de circa 100 GGD-vaccinatie-locaties door het hele land kunnen dat vanwege het aantal prikkers en de speciaal opgerichte infrastructuur snel doen. De opschaling kan naar ruim 1,5 miljoen prikken per week. Huisartsen en andere artsen dragen bij aan het medisch toezicht ter plekke.

Dit heeft minister Hugo de Jonge (VWS) besloten in goed overleg met de koepel van huisartsen LHV, met de GGD-GHOR en het RIVM. De groep krijgt het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin. Een groep huisartsen, basisartsen en verpleegkundigen worden gevraagd de GGD’en te helpen met aanvullende medische ondersteuning en medisch toezicht op de GGD-locaties.De miljoen Nederlanders tussen de 18-60 jaar met een medische indicatie zouden op advies van de Gezondheidsraad tegelijk met de groep 50-59 jarigen gevaccineerd worden. Dit omdat beide groepen volgens de Gezondheidsraad een vergelijkbaar risico lopen op ernstige gezondheidsschade door Covid-19. Nadat vrijwel alle 60-plussers en iedereen met een hoog medisch risico zijn geprikt, worden de eerste mensen met een medische indicatie zo spoedig mogelijk uitgenodigd. Dit gebeurt in groepen in de loop van de eerste week van mei.