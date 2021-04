20-04-2021, Oogtv.nl (Bron)

RIVM: “Versoepelingen coronamaatregelen zijn politiek besluit”

Groningen - De versoepelingen van de coronamaatregelen die dinsdagavond naar alle gedachten bekend gaan worden gemaakt door het demissionaire kabinet zijn een politiek besluit.

Dat laat Aura Timen van het RIVM weten aan de NOS. Volgens Timen hebben het RIVM en het Outbreak Management Team, het OMT, geadviseerd dat er versoepeld kan worden als de piek in de ziekenhuisbezetting achter de rug is.

“Op basis van de cijfers, dus op basis van de epidemiologie en van de prognoses is het verantwoord om te versoepelen, wanneer de daling is ingezet in het aantal ziekenhuisopnames en het kan verwacht worden dat deze daling over een week of over twee weken zich gaat manifesteren”, zegt Timen. “Wij zeggen ook, de prognoses zijn omringd door grote onzekerheid. Dus alle omstandigheden moeten optimaal zijn wil je dat prognoses helemaal goed uitkomen. Het kan dus meevallen, het kan ook tegenvallen.”

“We zitten nu niet in een dalende poot van de epidemie”

“Daarom is het wat ons betreft belangrijk om er een onzekerheidsmarge in mee te nemen en te wachten totdat je met zekerheid weet dat de piek achter de rug is. Dat er nu niet gewacht gaat worden is een politiek besluit waar ik op dit moment niets van kan vinden. Je kunt versoepelen als je zeker weet dat je in de dalende poot van de epidemie zitten en daar zitten we op dit moment niet.”

Ziekenhuisopnames

In de afgelopen 24 uur werden er in ons land 6.822 personen positief getest. Dit aantal ligt lager dan het 7-daags gemiddelde dat op 7.678 staat. Het aantal ziekenhuisopnames nam in het afgelopen etmaal toe met 327 patiënten, op de Intensive Care ging het op om 58 nieuwe opnames. De 327 is het hoogste aantal nieuwe opnames sinds 29 december. In de ziekenhuizen liggen nu 2.653 patiënten, dit zijn er 109 meer in vergelijking met maandag, waarvan er 823 op de IC liggen. Het reproductiegetal ligt op dit moment op (R1,06).