Verdachte van brandstichting: 'Ik kan niet zeggen dat ik dit nooit weer doe'

Winschoten - Justitie wil de maximale taakstraf van 240 uur en een jaar voorwaardelijke celstraf voor een 24-jarige man uit Leek, wegens brandstichting in zijn kamer in Winschoten. Meldt Rtvnoord.nl.

Behalve de taakstraf wacht hem mogelijk nog een opname. De man stak vorig jaar april in zijn kamer aan de Scheldestraat een schoenendoos, besproeid met deodorant, in brand. De vlammen sloegen al snel over naar een kast die in de kamer stond.

De man belde bij terugkomst zelf de brandweer. Buren schakelden ondertussen de verhuurder van het complex in. De zoon van de verhuurder begon met blussen; de brandweer volgde kort daarna. De brand was snel onder controle. Daardoor bleef de schade aan de kamer beperkt. Bij de brand raakten geen personen gewond.

